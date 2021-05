Warum der Preisdruck auf die österreichischen Milchbauern weiter steigt

Bislang wurde das vor allem durch eine Wachstumsstrategie kompensiert. 1994 gab es 81.900 Milchbauern, die jeweils 27.000 Kilogramm Milch produziert haben. Im Vorjahr waren es nur mehr 24.600 Betriebe mit einer durchschnittlichen Produktion von 137.000 Kilo. Ein Kilo Milch entspricht einem Liter Milch.

Derzeit sind die Betriebsgrößen in Österreich um rund 25 Prozent kleiner als in Bayern. Der Trend zu größeren Betreiben wird sich laut einer Wifo-Studie nicht so einfach stoppen lassen. In machen Bereichen, etwa bei den Bergbauern, lassen sich die Betriebsgrößen allerdings nicht beliebig steigern.

Dazu kommt, dass sich die Bereitschaft der Konsumenten für bessere Produktionsbedingungen zu zahlen in engen Grenzen hält. Es werden immer wieder Umfragen veröffentlicht, in denen die Konsumenten ihre Motivation bekunden für höhere Standards auch tiefer in die Tasche zu greifen.

Diese Umfrage haben allerdings nicht viel mit dem realen Einkaufsverhalten zu tun. Die billigste Milch kostet im Lebensmitteleinzelhandel unter einem Euro. Die teuerste Biomilch in der Mehrweg-Glasflasche kostete knapp unter 1,80 Euro. Die Konsumenten habe es in der Hand über die Produktauswahl die Produktionsbedingungen der Lebensmittel zu bestimmen. Doch nach vor greifen viele zu den billigen Handelsmarken. Auch wenn der Preisunterschied zur günstigsten Biomilch lediglich 50 Cent pro Liter ausmacht.