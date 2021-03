Molkereien drängen auf Corona-Hilfe

Für die Milchbauern ist die Corona-Krise ein finanzielles Problem und auch ein finanzieller Vorteil. Ob man zu den Verlieren oder zu den Gewinnern gehört, hängt davon ab, ob der Milchbauer den Lebensmitteleinzelhandel beliefert oder Gastronomie und Tourismus.

Wegen des Lockdowns und den ausgebliebenen Touristen haben Gastronomie und Tourismusbetriebe im Vorjahr deutlich weniger Milchprodukte gekauft. Davon betroffen sind vor allem Molkereien in Vorarlberg, Tirol, Salzburg und Kärnten. Helmut Petschar ist Präsident der Vereinigung österreichischer Milchverarbeiter und Geschäftsführer der Kärntnermilch. Laut Petschar betragen die Lieferrückgänge an die Gastronomie in den genannten Bundesländern „zwischen 60 und 80 Prozent“.

Gleichzeitig ist der Absatz von Milch und Milchprodukten im Lebensmitteleinzelhandel und in der Direktvermarktung vom Bauernhof deutlich gestiegen. So wurden im Supermarkt um 15 Prozent mehr Butter und um zehn Prozent mehr Käse verkauft.

Das ist auch kein Wunder. Angesichts geschlossener Restaurants und Kantinen wurde mehr zu Hause gegessen. Molkereien, die den Lebensmitteleinzelhandel beliefern, haben daher ein gutes Geschäft gemacht.