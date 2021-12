Milch, Joghurt, Käse: Wer checkt, was drinnen steckt?

• Ca. 2% des EU-weiten Milchaufkommens steuert Österreich bei (3.384.412 t).

• Ca. 5.000 Mitarbeiter sind in den Molkereien beschäftigt (inkl. Be- und Verarbeitungsbetriebe).

• 100% gentechnikfreie Milch (lt. Richtlinie) wird an Molkereien angeliefert. 66% Milch stammt aus Berggebieten, 19% ist BIO-Milch und 17% Heumilch (7% davon in BIOHeumilch Qualität).

• 92% Milch wird in höchster Qualitätsklasse angeliefert.

• Es gibt 24.645 Milchbauern in Österreich, 21 Kühe pro Betrieb im Durchschnitt. Im Vergleich der Wettbewerb am Weltmarkt: 76 Kühe/Betrieb in Deutschland; 190 Kühe/Betrieb in Dänemark; 435 Kühe/ Betrieb in Neuseeland.