Milch von der Kuh direkt zum Kunden: Eine kuhle Idee

Derzeit besteht das Angebot der Bergers aus frischer Milch und Joghurt mit verschiedenen Geschmäckern: Heidelbeere oder Apfel mit Karamell oder Vanille, um nur einige zu nennen – für jeden Geschmack ist etwas dabei. Angeeignet haben sie sich ihr Können durch ihr großes Interesse selbst. Mittlerweile laufe alles wie am Schnürchen. Man sei eingespielt.

Täglich in der Früh und am Abend müssen die Kühe zum Melkstand. 8.400 Liter Milch kommen so in der Woche zusammen. Etwa 2.500 davon fließen durch Schläuche in die hauseigene Molkerei, der Rest wird nach wie vor an eine andere Molkerei geliefert. „Wir stehen erst am Anfang. Im Endausbau wollen wir bis zu 7.000 Liter pro Woche in der eigenen Molkerei verarbeiten.“