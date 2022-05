Trend-Drinks des Sommers: Spritzig leicht statt schwer bedient

Mit dem 1. Juni beginnt auch meteorologisch der Sommer. Passend dazu wird es in den kommenden Tagen richtig schön warm. Während am Mittwoch bei rund 25 Grad noch mit Regenschauern zu rechnen ist, wird es gegen Wochenende heiß: Bis zu 30 Grad sind zu erwarten. Also: nichts wie raus ins Freibad, zu den noch frischen Seen oder in den Schanigarten.

Vor den Lokalen ist der Sommer schon länger angekommen. Dort leuchtet es orange und rot aus den Gläsern. Ganz klar: Aperol und Campari Spritz dominieren die Tische. Wieder einmal. Oder wie es Gerhard Tsai aus der schummrigen, vielfach ausgezeichneten Wiener Bar Tür 7 sagt: „Die beiden Klassiker können schon was. Die Österreicher neigen aber leider dazu, selten etwas Neues auszuprobieren.“

Doch es gibt sie, die „Drinks, die in anderen Ländern schon eine Weile funktionieren“, und die auch hierzulande eine wachsende Fangemeinde haben.

Natürliche Frische