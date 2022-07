Habibi & Hawara kocht jetzt in Billa-Marktküchen auf

Vor sechs Jahren eröffnete das erste Restaurant von Geflüchteten, mittlerweile zählt Habibi & Hawara fünf Standorte in Wien. Martin Rohla, Mastermind des sozialen Unternehmens, erklärt: "Habibi & Hawara ist so viel mehr als die wunderbaren Speisen und die besondere Atmosphäre in unseren Restaurants. Wir sind ein privates und unabhängiges Ausbildungs- und Integrationsprogramm für Menschen mit Flucht- oder Migrationshintergrund. Durch den Einzug in die Marktküchen wird unser wichtiges Projekt noch sichtbarer und das freut mich besonders."

Billa ließ in den vergangenen Wochen 50 Mitarbeiter bei Habibi & Hawara schulen, damit diese die Finessen der österreich-orientalischen Fusionsküche kennenlernen. In den Restaurants des Social Business konnten die Billa-Mitarbeiter hinter die Kulissen blicken und in den Restaurantküchen selbst mitanpacken, wenn es um die Zubereitung von Falafel, Hummus, Köfte oder Baklava ging.