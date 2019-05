Der verrückteste Kebap-Stand Wiens hat eröffnet

Passiert das nicht bei jedem Kebap-Stand sowieso? "Nein, wir bieten zwei verschiedene Brötchen an, darunter eine Vollkorn-Variante, die sehr beliebt ist. Wer das Kebap in der Box isst, kann zudem zwischen Reis und Pommes wählen. Außerdem machen wir sieben Saucen selbst: Welcher Kebap-Stand macht schon seine Saucen selbst? Und wir sparen nicht am Produkt und haben eine deutlich bessere Qualität als die Konkurrenz. Wir wollten weg vom 08/15-Kebap", kontert Karagesjan im Interview mit dem KURIER.

Yildirim muss lächeln: Die Qualität der Wiener Kebap-Stände seien mit jenen in Deutschland überhaupt nicht vergleichbar. Wo er das beste Kebap in Wien gegessen hat? "In einem kleinen Eck-Lokal im 10. Bezirk", den Namen hat er sich nicht gemerkt.