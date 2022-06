Diese 4 neuen Gastro-Projekte machen Lust auf eine Landpartie

Die 56-Jährige entstammt einer Wirte- und Weinbauernfamilie aus dem nördlichen Weinviertel, wo die ersten Bauern schon vor 7.000 Jahren sesshaft wurden. Noch heute baut Strobl die Äcker ihres Großvaters in Wetzelsdorf mit Kürbissen an. Sie selbst hat die alte Schule übernommen und wohnt dort, wenn sie sich eine Auszeit vom Stadtleben gönnt.

Neun Workshops sind Teil der genussvollen Inszenierung: So möchte Haubenköchin Soyhi Kim mit einem asiatischen Suppenfrühstück verzaubern und Bäckermeister Horst Korschan Tricks für das Backen mit Sauerteig verraten.

Täglich wird Strobl das Nachtwächterhaus in der Früh auf- und am Abend zusperren: "Am Ende ist die Begegnung Teil eines Experiments: Werden es am Ende mehr oder weniger Kochbücher sein?" Zudem wird es einen Zuagrast-Workshop mit Ukrainerinnen und Syrerinnen geben, die Speisen aus ihrer Heimat auftischen werden.

Seewinkler Pinsa