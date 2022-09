Die besten Schnitzel-Lokale - und woher das Fleisch kommt

Das Kulinarik-Magazin Falstaff wollte es wieder wissen: Wer klopft das beste Schnitzel im Land? Figlmüller, Der Tschebull und Schnitzelwirt Peck verteidigten ihre Vorjahressiege, wie der Verlag am vergangenen Freitag bekannt gab. Allerdings ging die knusprige Meldung am Tag nach dem Tod der britischen Königin unter.

Zwei Wochen lang waren die Leser aufgerufen, ihrem liebsten Restaurant ihre Stimme geben: "Im Voting der beliebtesten Schnitzel-Lokale Österreichs sind sowohl Vorjahressieger als auch erstmalig Erstplatzierte zu finden. Während in Wien, Kärnten und dem Burgenland ‚old but gold‘ gilt, wurden in Niederösterreich, Oberösterreich, Salzburg, Tirol, Vorarlberg und der Steiermark jeweils neue Favoriten benannt", so Falstaff-Herausgeber Wolfgang M. Rosam.

Vier Pfoten checkte die Zutaten

Die Tierschutz-Organisation Vier Pfoten suchte die Restaurants der Wiener Rangliste nach der Bekanntgabe der Sieger auf.

Gleich neun von 13 Wiener Top-Lokalen verzichteten auf Angaben, woher Fleisch und Eier stammen. Kein einziges Lokal machte vollständige Anhaben über die Herkunft der Lebensmittelns und die Haltungsbedingungen der Tiere.

Freilich: Rein rechtlich müssen sie das freilich nicht.

"Leider nehmen es die Wiener Traditionslokale mit der Transparenz nicht sehr genau. Man sollte gerade bei der Spitzengastronomie doch erwarten können, dass sie ihre Gäste über die Zutaten informiert. Stattdessen haben wir bei keinem Betrieb lückenlose Angaben zu Herkunft und Haltung auf der Speisekarte gefunden", sagt Veronika Weissenböck von Vier Pfoten.

Herkunftskennzeichnung bei Lebensmitteln

Neben einem Lokalaugenschein klickten sich die Mitarbeiter der Tierschutzorganisation durch die Homepages: die Hälfte der Betriebe machte online Angaben zu den tierischen Lebensmitteln, allerdings sind diese oft lückenhaft. "Einige Lokale geben etwa das AMA Gastro-Gütesiegel an: Dann wissen die KonsumentInnen zwar, dass das Fleisch aus Österreich stammt. Allerdings bleibt dann immer noch offen, aus welcher Haltung die Tiere kommen. Oder Betriebe geben einen Händler bzw. eine Fleischerei als Herkunft an – woher diese ihre Produkte beziehen, bleibt aber im Dunkeln."

In der von der Regierung geplanten verpflichtenden Herkunftskennzeichnung soll die Gastronomie ausgenommen werden – Handel sowie Einrichtungen für Gemeinschaftsverpflegung sollen die Herkunft von tierischen Zutaten allerdings angeben müssen.

"Es ist nicht einzusehen, dass es für die Gastronomie ständig eine Ausnahme gibt. Die KonsumentInnen haben ein Recht darauf zu wissen, was auf ihren Tellern landet. Wir fordern daher einmal mehr eine gesetzliche Verpflichtung zu einer Kennzeichnung von Herkunft und Haltung auch in der Gastronomie", so Weissenböck.