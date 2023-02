Das Waldviertel einmal anders: Bier und Roggen’ Roll

Klischees sind so eine Sache: Sie scheinen eine komplizierte Welt in übersichtliche Kategorien zusammenzufassen. Zum Beispiel? Guten Whisky gibt es nur in Schottland. Bier ist ein Männergetränk. Und im Waldviertel gibt es vorwiegend Wald (und vielleicht, zum Trinken, das eine oder andere Viertel).

Und dann fährt man in besagtes Waldviertel und kommt drauf, dass das so gar nicht stimmt. Gut, zu trinken gibt es schon etwas, aber Überraschendes: nämlich prämierte Whiskysorten, die man nun in Kombination mit Bier verkosten kann. Beides aus der Region, beides auch mit Führung durch den jeweiligen Betrieb möglich. Den Whisky liefert die Destillerie Haider, das Bier die Zwettler Brauerei.

Vom ersten Whisky ...

Schauplatz Roggenreith: ein winziges Dorf, dreißig Kilometer südlich von Zwettl. Hier werden, nomen est omen, Roggen- und Roggenmalzwhiskys hergestellt. Einst war der Familienbetrieb ein Vollerwerbsbauernhof, erzählt Jasmin Haider-Stadler. Sie hat die Destillerie 2016 von ihrem Vater Johann Haider übernommen. 1995 begann man zu destillieren, drei Jahre später gab es den ersten Whisky. Da im Waldviertel die Hälfte des österreichischen Roggens angebaut wird, lag der Roggenwhisky nahe.

... zu hundert Autobussen

Das machte neugierig: „Im ersten Jahr kamen hundert Autobusse, damit hatten wir nicht gerechnet“, erzählt Haider-Stadler. Die Gäste mussten im Haus der Familie auf die Toilette gehen, der Großmutter waren die Menschenmassen am Hof nicht geheuer. Heutzutage ist das alles kein Problem mehr: Der Betrieb ist zur Whisky-Erlebniswelt herangewachsen. Zu besichtigen gibt es die Hochleistungsbrennerei und Lager, in denen mehrere hunderttausend Liter Whisky lagern. Neben Roggenwhiskys gibt es übrigens auch Gerstenmalz- und Single Malt Whiskys. Man wollte jedenfalls eine eigene Note kreieren: „Die Schotten haben uns als Vorbild gedient – aber nicht als Vorlage.“

Das "Spiel der Sinne"

Seit November bieten die Destillerie Haider und die Privatbrauerei Zwettl nun gemeinsam das „Spiel der Sinne“, eine kombinierte Verkostung von Whisky und Bier: Die Besucher bekommen vier unterschiedliche Biertypen serviert – denen werden je drei passende Whiskysorten gegenübergestellt.