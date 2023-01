Ayurveda-Kur im Waldviertel: Selbstversuch eines Ahnungslosen

Daher geht es auf diesen Kuren auch überraschend oft um den persönlichen Stuhlgang. Das irritiert einen wie mich anfangs, es wird aber schnell normal, über Form und Beschaffenheit zu plaudern. Es wird einem schnell klar, bei Ayurveda geht es um alles, von Essen über seelische und körperliche Fitness bis Medizin. Ayurveda ist ganzheitlich. Als europäisch erzogener weißer Mensch kann man mit den handfesten Teilen mehr anfangen, Ernährung etwa, als mit den philosophischen, qua-religiösen. Aber man lässt sich nach und nach ein, hört beim Geöltwerden in sich, wird stiller, mal trauriger, dann wieder heller. Ich merke es daran, dass ich mir zunehmend die dummen Witze verbiete. Nach dem Abendessen gibt es immer Besinnung, siehe Gongbad. Und einmal eine Pfeifmeditation. Kein Witz.

Für besseres Verständnis und um die neuen Erkenntnisse besser in den Alltag mitnehmen zu können, gibt es täglich einen Vortrag von ayurvedisch Kochen bis Hausapotheke, von Geschichte bis Bedeutung. Ayurveda („Das Wissen vom Leben“) ist etwa viertausend Jahre alt und in der westlichen Sicht längst als Wissenschaft anerkannt. In Indien und anderen Ländern kann man Schulmedizin oder ayurvedische Medizin studieren, auch in Europa wurde angedacht, es als Fachrichtung in der Medizin anzusiedeln. Bei Kuren wie diesen hier gibt es ärztliche Begleitung.

Natürlich fällt der Glaube manchmal schwer. Ganz wichtig sind die Dosas (Vata/Pitta/Kapha) und die dazu gehörigen Gunas (an denen kann man arbeiten). Ich bin ein klassischer Kapha, lerne ich (größere, schwerere Menschen scheinen das fast immer zu sein), aber dann doch wieder nicht, weil man mir ein Feuer anmerke und das ist Pitta. Nur Vata sei ich bestimmt nicht, schon alleine, weil mir die Verdauungsstörungen fehlen. Ich lausche, verdränge aufkommende Vergleiche mit Zuckerlpackerlhoroskopen und freue mich, dass Kapha-Typen zwar ölig, schleimig, unbeweglich sind, aber auch ein exzellentes Gedächtnis haben und sehr potent sind. Mein Stuhlgang sei meist geformt, mein Schweiß geruchlos. Ja, man kann viel kalauern über diese Dinge, aber wenn man sich nicht komplett wehrt, nimmt man was mit.

Weil das Kapha-Verdauungsfeuer in der Früh übrigens niedrig ist, sollte ich nur essen, wenn ich wirklich Hunger habe. Ich quäle mich zur Antwort, dass ich in der Früh tatsächlich kaum hungrig bin. Und lasse am Tag danach seufzend sogar den Haferflockenbrei weg. Stattdessen versuche ich auf Empfehlung ein lauwarmes Glas Ingwerwasser.

Was soll ich sagen: Seit Oktober trinke ich in der Früh nur noch warmes Ingwerwasser. Es tut gut.