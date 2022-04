Extremadura in Spanien: Die Heimat vieler Entdecker selbst entdecken

Ein paar Völkerwanderungen und Kriege später ist die Extremadura gerade aufgrund ihrer zahlreichen Einflüsse so charmant: Man findet maurische Festungen, mittelalterliche Klöster oder die blau-weißen Fliesen namens Azulejos. Es ist ein ehrliches, unaufgetakeltes Spanien, das man in touristischeren Regionen oft nicht mehr so erleben kann.

Die Heimat vieler „Conquistadores“

Früher war die Extremadura offenbar eine Region, aus der man weg wollte: Aus Trujillo, einem Städtchen mit maurischer Festung, die eine Filmkulisse sein könnte, stammen allein drei Eroberer namens Francisco: Pizarro, der 1533 das Inkareich bezwang; de las Casas, der in Honduras noch ein Trujillo gründete; und de Orellana, der den Amazonas befuhr.

Heutzutage empfiehlt es sich durchaus, hierzubleiben. In der schön renovierten, mittelalterlichen Altstadt und auf dem Hauptplatz mit seinen Arkadengängen, früher Schauplatz geschäftiger Märkte, fühlt man sich in die Zeit der Eroberer zurückversetzt. Auch die heroische Pizarro-Statue neben der Kirche erinnert verlässlich daran (siehe Aufmacherbild am Anfang des Artikels).

Und für Fußball-Fans interessant: Der Turm der Kirche Santa María la Mayor wurde 1972 von einem wohlhabenden Sponsor renoviert. Der ließ unter dem Kirchturm das Logo seines Lieblingsvereins Athletic Bilbao in den Stein meißeln.