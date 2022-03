Fünf Gründe für Frühlingsurlaub auf Mallorca

Mallorca ist eine Destination mit einer breiten und vielfältigen Kultur mit Unterschieden zum spanischen Festland. Im Frühling stehen die Osterfeiertage für die katholisch geprägte Insel im Mittelpunkt. Die Mallorquiner feiern sie mit vielen speziellen Traditionen. Im Kalender stehen am Osterwochenende traditionelle Prozessionen und Feste. Den Anfang der besonderen Tage bildet der „Processió de la Sang“. Dieser riesige Umzug findet am Gründonnerstag, dem Beginn der „Semana Santa“, statt. Die zwei bedeutendsten mallorquinischen Osterprozessionen in Pollenca und Artà bieten einen Einblick in die Ostertraditionen der Insel.

Kulinarische Osterüberraschungen