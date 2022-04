Der verrückte Forcolaio: Wie eine venezianische Gondel gebaut wird

Für Dri ist die Gondel die höchste Form des venezianischen Kunsthandwerks, immerhin ist sie das Produkt jahrhundertealter Handfertigkeit. „Freilich, die Gondel gehört zu Venedigs wichtigsten Touristenattraktionen“ fügt er hinzu „sie ist und bleibt aber bis heute ein zu hundert Prozent authentisches Manufakt.“ Für jede Gondel braucht es zehn unterschiedliche Kunsthandwerker. Neben dem Forcalio, auch den Squerarol, den Bootsbauer. Oder den Fondidor, den Eisengießer, der die Pferde- oder Molchköpfe an der Seite der Gondel formt. Zur Zeit der Republik Venedig waren die Zünfte strikt voneinander getrennt, um sie zu schützen. Für den Forcolaio ist die Forcola eine „funktionale Skulptur“, die er auch als solche verkauft, unter anderem in Österreich. Die Dimension ist für die Position der Rudergabel wichtig, während die Ästhetik dem Rudern die Eleganz verleiht.

Fachkenntnis und Leidenschaft

Wenn Piero Dri über seine Arbeit und die Boote spricht, ist es nicht nur seine Fachkenntnis, die man heraushört, sondern auch Leidenschaft, wenn nicht sogar eine gewisse Innigkeit. Und der Gedanke ist nicht verkehrt. Von seinem Großvater hat er ein Sandolo geerbt, ein eher schlichtes Boot mit flachem Boden, in dem man, wie in der Gondel, stehend rudert. Mindestens zwei Mal pro Woche fährt er zum Trainieren hinaus in die Lagune. „Ich nehme an Regatten teil, auch am alljährlichen Ruderwettrennen Vogalonga. In diesem Fall aber nur aus Vergnügen.“ Heuer findet die Vogalonga am 5. Juni statt. Zum Abschied zeigt Dri noch ein Foto, das er früh morgens vom Boot aus gemacht hat. Man sieht die Lagune im Sonnenaufgang und versteht, warum er zurück nach Venedig wollte und sich für diesen „verrückten“ Beruf entschlossen hat.