Rijeka: Venedigs Rivalin in der Kvarner Bucht

Nahe der altösterreichischen Paläste und vis-à -vis des im klassizistischen Stil erbauten Bahnhofs steht die ehemalige Zucker-, Maschinen- und Tabakfabrik, in der heute Museen und die Stadtbibliothek untergebracht sind. Unbedingt besichtigen sollte man die im Bauhausstil errichtete kleine Synagoge – eine der wenigen in Kroatien, die die Nazizeit überstanden haben. Man erzählt, dass Mitglieder der jüdischen Gemeinde die Offiziere der gegenüberliegenden Gestapozentrale durch geschenkte Kunstwerke bestochen haben, wodurch die Synagoge gerettet wurde.

Inmitten der Altstadt stehen auch modernere Gebäude, wobei eines – seiner Entstehungsgeschichte wegen – besonders hervorsticht: das zwölfstöckige, 1939 bis 1942 errichtete Hochhaus Riječki neboder, das vom legendären Mafiaboss Al Capone finanziert worden sein soll.

Die Bewohner Rijekas bezeichnen das benachbarte Opatija gerne als ihren Edelvorort. Man ist in zwanzig Minuten dort und übernachtet, wenn man der k. u. k. Atmosphäre treu bleiben will, in dem an der Franz-Joseph-Promenade gelegenen Hotel Miramar.