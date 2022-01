Inselputz auf Rhodos: Das Mittelmeer wird nachhaltiger

Handtuch auf dem Boden und das Zimmerservice stellt ein frisches bereit – diese stille Abmachung pflegen Hotels und Gäste längst weltweit. Sie hilft, Nachhaltigkeit zu fördern, reicht aber nie und nimmer aus, um die zehn Prozent der Emissionen, die der Tourismus verursacht, signifikant zu reduzieren.

Dass nachhaltiger Tourismus über Wäsche hinausgeht, will man auf der griechischen Insel Rhodos innerhalb der nächsten fünf Jahre beweisen. Giorgos Chatzimarkos, Gouverneur der Region Südägäis und Reiseveranstalter TUI setzen sich das Ziel, Rhodos umfassend nachhaltig und so zum überregionalen Vorreiter zu machen.

Dazu sollen im Rahmen des „Co-Lab Rhodos“ alle an einem Strang ziehen: Tourismusexperten und Einheimische nutzen dafür Rhodos wie ein Labor, in dem an nachhaltigerem Tourismus geforscht wird. Der Auftakt ist wenig glamourös, aber potenziell effektiv für den Umweltschutz der Insel: Wasserbehandlung und Recycling sollen verbessert werden.

Für Thomas Ellerbeck, Vorsitzender der TUI Care Foundation, ist es wichtig, „holistisch“ zu denken und von Umwelt über lokale Wirtschaft bis zur Kultur alle Bereiche in das Vorhaben einzubeziehen. Der griechische Tourismusminister Vassilis Kikilias glaubt fest an die positiven Auswirkungen auf alle Involvierten: „Vom Kaffeeverkäufer und Weinhändler über den Hotelier bis zum Touristen wird jeder stolz darauf sein.“