Thessaloniki ist vielleicht sogar das bessere Athen

Die Stadtpromenade entlang des Thermaischen Golfes ist gut vier Kilometer lang. Spaziert man sie vom Hafen bis zum Opernhaus ab, braucht man eine Stunde. Das reicht, um sich in Thessaloniki zu verlieben. Obwohl kaum Außergewöhnliches passiert und es keinen Strand wie in Barcelona oder Tel Aviv gibt. Aber man begegnet in dieser Stunde allem, was Thessaloniki kann.