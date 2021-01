Zehn Türme für Thessaloniki

Jedenfalls aber bildet dieses Podium buchstäblich ein Podest, auf dem die zehn Türme thronen sollen. „Ihr Design soll eine ikonische Skyline am Eingang von Thessaloniki bilden, um den neuen Central Business District der Stadt hervorzuheben“, sagen die Architekten. Die Türme selbst sind allesamt als in den Himmel wachsende Röhren geplant. Jedem sollen eigene Aufgaben zugeteilt werden. So wäre für jeden jederzeit klar, welcher Turm was zu bieten hat, sagen die Planer.

Jeder Turm hat seine Aufgabe

Das bedeutet: Während der eine Turm nur Wohneinheiten beinhaltet, wird der nächste zu einem Büro-Tower und ein anderer zu einer Shopping Mall. Man kann fast meinen, dass in Oculis einfach Stadtteile nicht in die Horizontale sondern in die Vertikale entwickelt werden sollen (Wie etwa diese "Vertikale Stadt").

Vor allem aber seien die Röhrenformen besonders von Vorteil, wenn es darum geht, Belüftung und Sonneneinfall intelligent für das jeweilige Raumklima zu nutzen. Überhängende aber begrünte Dächer wiederum sollen Schatten spenden, wo es wichtig ist.