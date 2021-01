Der Heldenturm von Knokke-Heist

Standort und Name des „Leuchtturms für belgische Badeorte“ kommen nicht von ungefähr. Der Neubau wird auf dem Gelände des berühmten Grand Hotel-Casino Kursaal errichtet. Also just da, wo der Tourismus in und um Knokke-Heist einst seinen Anfang nahm. Nach dem Ersten Weltkrieg bemühte man sich, die Seebäder besser zugänglich und attraktiver zu machen. Auch die Ortsteile Knokke und Het Zoute, die bis dahin vorwiegend aus Poldern und Dünen bestanden.

Denkmal & Zukunftshoffnung

Am Ende des Zweiten Weltkrieges brannten deutsche Truppen den Kursaal nieder. An seiner Stelle entstand nach dem Krieg der Heldenplatz. Jetzt soll der von SALT & dvlp entwickelte Heldenturm die bewegte Geschichte des Ortes würdigen. Als neue Ikone, die die Identität von Knokke-Heist repräsentiert. Aber auch als zukunftsweisende „Visitenkarte“, die Investoren lockt. Und natürlich als Attraktion für Einwohner und Gäste.