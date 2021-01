Der neue Küchen-Pop

Das Farbkonzept mit einem Warm-Kalt-Kontrast ist ein Fixstarter in zahlreichen aktuellen Küchen-Entwürfen.

Die angesagten Bögen und Rundungen finden sich an Fenster- und Türrahmen sowie an den abgerundeten Kanten der Einbaumöbel wieder. Die kugelförmigen Hängeleuchten und Messing-Armaturen sind eine Referenz an den Art-Deco-Stil und die sogenannte P&O-Architektur, ein Stil, der durch die Beliebtheit der Kreuzschifffahrt in den 1930er-Jahren entstand.