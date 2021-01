Schöner Wohnen für die Katz'

Doch kommen wir zum Wesentlichen: Was ist denn derzeit so alles trendy für die Katz‘? Eiförmige (und auch so benannte, nämlich – italienisch – „Uovo”) Höhlen. Bunte High-Tech-Katzenklos mit Einstieg wahlweise seitlich oder oben, was angeblich dabei hilft, dass sich weniger Streu im Haus verteilt. Raumsparende Kratzbäume an der Wand. Katzen-„Landmarks” aus Pappe. Designerbetten und -Kuschelsäcke. Kissen, auf denen katz wie auf Rosen gebettet ist.