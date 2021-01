Diese KiTa sollte Schule machen

Unverschämt weiß

Auftraggeber der neuen Kindertagesstätte in der nordportugiesischen Stadt Vizela ist die Institution Santa Casa da Misericórdia. Es sollte ein modernes und gleichzeitig funktionales Bauwerk entstehen. Das Weiß der Fassade kontrastiert mit dem häufig „sorglos” blauen Himmel (es hat seinen Grund, warum in Portugal einer der wenigen Gins blauer Farbe weltweit, der Sharish Blue Magic Gin, hergestellt wird), wie er sich in Portugal zeigt.