Akustisch gut abgeschottet

International ausgezeichnet

Fran Silvestre Arquitectos wurde von einer Gruppe von Experten mit multidisziplinärem Ansatz gegründet. Für etliche der weltweiten Projekte im Wohn-, Kultur-, gewerblichen oder infrastrukturellen Bereich hat das Architektur- und Designstudio mit Sitz in Valencia internationale Preise und Anerkennungen erhalten, wie den Red Dot Design Award 2013, den NYCxDESIGN Award 2016 in New York, den German Design Award 2016 oder den ersten Preis in der Kategorie Produktdesign auf der XIII. spanischen Biennale für Architektur und Urbanismus.