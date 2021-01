Aufsehenerregende Hülle für die Bühne

Das Sunac Guangzhou Grand Theatre wurde vor kurzem nach einem Entwurf des Londoner Büros SCA|Steven Chilton Architects fertiggestellt. Es wird Teil einer Gruppe von Unterhaltungseinrichtungen im Huadu-Distrikt der Stadt sein. Das Theater bietet 2.000 Gästen Platz. Aktuell werden in China viele Kultur- und Museums-Projekte in Angriff genommen, etwa das Naturkundemuseum in Shenzhen, für das das Team von 3XN den Zuschlag bekommen hat.

Talente kultivieren

„Es war uns ein Anliegen, die Geschichte, die Emotionen und die kreative Energie der Stadt in einem Gebäude zu kanalisieren und zu bündeln, dessen Zweck es ist, weitere Generationen von Kulturschaffenden in den darstellenden Künsten zu fördern”, wird Steven Chilton Architects Gründer Steven Chilton in Medien zitiert.