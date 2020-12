Paris erfindet sich mit Biotop Mille Arbres neu

Im Juni 2020 wurde die Pariser Bürgermeisteirn Anne Hidalgo bei den französischen Kommunalwahlen im Amt bestätigt. Die 61-jährige Sozialistin steht für eine Art „soziale Ökologie”. Die Gemüter der Pariserinnen und Pariser erhitzen sich zwar an der ohnehin hohen Zahl an Baustellen. Aber Hidalgo ist fest entschlossen, die Umgestaltung des öffentlichen Raums in der von ihr geplanten Art und Weise fortzusetzen.

In Anne Hidalgos zweiter Amtszeit soll mehr als die Hälfte aller Parkplätze in der Hauptstadt weichen, in Summe 60.000 Stück. Bäume sowie Fuß- und Radwege anstelle der vielen, jetzt mit dichtem Verkehr verstopften Boulevards und Stadtzentren rund um die Notre-Dame oder das Quartier Latin, sind nur ein Teil ihres Programms.