Das „gesunde“ Ochsner Center

Das Jahr 2020 hat mehr als deutlich demonstriert, wie wichtig medizinische Forschung ist. Zugleich bedroht der Klimawandel die von der Pandemie gebeutelte Welt. Dies macht ein Projekt, das sowohl Gesundheitswesen als auch Umweltschutz voranbringt, umso interessanter. Was derzeit in New Orleans entsteht, soll beides leisten: Das von Trahan Architects entworfene Ochsner Center for Innovation. Als Hauptsitz der „iO“-Innovationsgruppe des US-Healthcare-Unternehmens Ochsner wird es der Entwicklung moderner Gesundheitsangebote dienen. Nachhaltig und zukunftsorientiert designt, kann es bereits vor Fertigstellung mehrere Awards für sich verbuchen.

Hi-Tech für medizinische Forschung

Das neue, hochmoderne Ochsner Center for Innovation schafft Raum für effiziente Zusammenarbeit des Unternehmens und seiner Partner. Zu den Schwerpunkten zählen digitale Lösungen, Präzisionsmedizin und Analytik für optimale Gesundheitsversorgung. Die entsprechenden Räumlichkeiten sind auch die „Herzstücke“ des Plans, den das renommierte Büro Trahan Architects für den Neubau entworfen hat. So ist ein „Maker-Space“ für die Entwicklung neuer Technologien vorgesehen. Ebenso, wie ein Prototypen-Labor mit maßstabgetreuem Mock-up-Raum und Virtual-Reality-Labor, in dem Innovationen getestet werden können.