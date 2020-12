Wenn die Wikinger kommen!

Also. 30 Autominuten von Haugesund entfernt, gelangt man zur idyllischen Landzunge Sveio. Hier küssen sich Himmel und Horizont manchmal sanft. Meist aber genau so stürmisch, wie das Meer hier an die Küste schlägt. Deshalb steht hier auch schon seit jeher der Leuchtturm Ryvarden, um Seefahrer vor dem sicheren Zerschellen zu bewahren.

Sagenumwobene Landzunge

Von dieser Landzunge aus segelte im Jahr 868 besagter Floki Vilgerdsson als erster Mensch hinaus, um eine unbenannte Insel zu besiedeln – Island eben. Mehr als tausend Jahre später wurde dieser geschichtsträchtige Ort nun selbst besiedelt: Das norwegische Studio Holon Arkitektur entwickelte hier in touristischer Mission fünf ganz besondere Hütten.

Nur keine Spuren im Boden

Denn einer der wichtigsten Aspekte dieses Projekts war, dass die Hütten keine dauerhaften Spuren in der Landschaft hinterlassen sollten. Gleichzeitig aber sollten keinesfalls irgendwelche Abwandlungen von Wohnwägen hier stationiert werden. Kein triviales Unterfangen, da an eben diesem ungeschützten Ort die unbeugsamen Kräfte der Natur frei wirken. Und das an besonders vielen Tagen im Jahr.