„Le Monde“ in neuer Pracht

Verlagshäuser sehen sich seit Jahren mit schwierigen Zeiten konfrontiert. Doch nicht alle reagieren mit Sparkurs und verkleinerten Redaktionen. Nach dem jüngst eröffneten Axel-Springer-Neubau in Berlin und dem von UBM Development entwickelten neuen Verlagssitz der Frankfurter Allgemeinen Zeitung in Frankfurt hat nun ein weiteres, bedeutendes Medienunternehmen ein eindrucksvolles Zeichen gesetzt: Die „Le Monde“ Gruppe. Ihr neuer Hauptsitz in Paris schafft hochmoderne Arbeitsplätze für alle 1.600 Mitarbeiter ihrer Publikationen. Zugleich bereichert das vom international gefragten Büro Snøhetta designte Bauwerk Frankreichs Metropole um ein architektonisches Highlight.

Mutig in neue Zeiten

Das neue „Le Monde“ Headquarter an der Rive Gauche wirkt wie ein mächtiges Flaggschiff, das optimistisch in die Zukunft blickt.Es thront direkt neben dem historischen Bahnhof Gare d'Austerlitz. In unmittelbarer Nachbarschaft liegen das berühmte Quartier Latin und die üppigen Gärten des Jardin des Plantes. Die konkave Form des Gebäudes überbrückt die unterirdischen Gleisanlagen. Der Komplex ist auf beiden Seiten mit zwei siebenstöckigen, auskragenden Volumen verankert, die von einem Netzwerk aus Stahl zusammengehalten werden.