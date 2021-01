Erhabene Lichtung im Wald

Gewiss ein löblicher Zugang, zumal das Entfernen der Bäume auch rechtlich nicht ganz einfach gewesen wäre. Aber das ist eine andere Geschichte. Tatsache ist, dass Malan Vorster das „Paarman Treehouse“ relativ frei konzipieren durften, solange am Ende die Aussicht maximiert wurde. Jedenfalls sollten Wohn-und Schlafzimmer integriert sein und ein Gefühl von Gemütlichkeit wollte der Auftraggeber in seinen zukünftigen Räumen ebenfalls verspüren.

Ab in die Baumkronen

Somit war klar: Das Haus musste ebenso hoch wie die umgebenden Bäume wachsen und die Schlafzimmer am besten im oberen Teil des Hauses angesiedelt sein, um im gemütlichsten Moment den romantischsten Ausblick auf Kapstadt zu ermöglichen.

Und so stöberte man in den Philosophien namhafter Architekten, um Anleihe zu nehmen. Daraus machen Malan Vorsters auch gar kein Hehl, vielmehr verweisen sie in ihrer offiziellen Projektbeschreibung sogar darauf.