Drei Schwestern für ein Halleluja

Und sie alle erlebten dank ihrer jeweiligen Begabungen außergewöhnliche Erfolge. Gleichzeitig aber scheiterten sie auch an eben ihren Talenten. Doch eines Tages führte das Schicksal die drei Schwestern wieder zusammen. Und das in einem kleinen Restaurant am Ufer des Chao Phraya, dem zweitgrößten Fluss Thailands. Erst als sie alle drei ihre unterschiedlichen Begabungen in einen Topf warfen, konnten die drei Schwestern zur Ruhe kommen.

Das Spice & Barley als Bühne

So wird heute zwischen den Zeilen vermittelt, dass der Gast im Spice & Barley das besondere Bier, das May in Belgien zu brauen gelernt hatte, genießen kann. Und die besonderen Gerichte von Spitzenköchin Fei. Während freilich Zaza die Bühne und die Unterhaltung des Spice & Barley prägt.

Ein Zusammenspiel, dem sich auch die für die Gestaltung des Spice & Barley verantwortlichen Architekten von Enter Projects Asia gerne hingaben.