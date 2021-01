Der Nudeldampfer von Löbau

Beinahe 90 Jahre sind seit der Fertigstellung des Baus vergangen. Doch der „Nudeldampfer“, wie die Einheimischen das Haus nennen, wirkt bis heute fortschrittlich und am Puls der Zeit. Den Spitznamen verdankt es seinen auskragenden Terrassen und Relinggeländern, die an ein Schiff erinnern. Eine Assoziation, die vom Architekten durchaus beabsichtigt war. Zur Einweihung schrieb er ins Familiengästebuch: „Das neue Lebensschiff liegt unter Dampf“, und skizzierte dazu die oberste Terrasse als Kommandobrücke.

Die Grundprinzipien des Neuen Bauens

Als ein Hauptvertreter der Organischen Architektur strebte Scharoun stets eine Form an, die organisch aus der Funktion heraus entwickelt wird. „Anstelle der von außen gesetzten Gestaltanweisung tritt das Prinzip der Gestaltfindung. Dieses ist eine der wesentlichsten Maximen des ‚Neuen Bauens‘“, schrieb er später in einem Text mit dem Titel „Struktur in Raum und Zeit“ über den Aufbruch in die Moderne.