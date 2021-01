Museum aus dem Windkanal

Damit nicht genug, wurden maßstabgetreue 3D-Drucke angefertigt und so die Gebäudehülle im Windkanal auf die vorherrschenden Windverhältnisse und die damit verbundene Luftqualität gecheckt.

„Außerdem sammelten wir auf diese Weise Daten, die zur Reduzierung des Energieverbrauchs herangezogen werden. Gleichzeitig konnten wir aber so auch im Vorfeld den Besucherkomfort heben und in Zukunft den Schutz der im Museum befindlichen Kunstwerke noch besser gewährleisten", so Zaha Hadid Architects weiter.

Klimatische Bedingungen im Fokus

Fazit: Das Gebäude reagiert auf das subtropische Klima der Region mit einem Design, das auf die subtropischen Gegebenheiten der Region maximal eingeht. Das bedeutet: Hohe Wärmedämmleistung. Hocheffiziente Verglasungssysteme. Intelligente Beleuchtungs- und Gebäudemanagementsysteme. Zudem wurde die Beschaffungsart der Baustoffe des Museums durch Datenbanksysteme so optimiert, dass dabei ein möglichst geringer CO2-Fußabdruck zu erwarten ist.