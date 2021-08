Radeln in Kroatien: Auf alten Bahntrassen und entlang der Küste

Adria, Radurlaub und k.u.k.-Flair – das ist ja aus österreichischer Sicht ein touristischer Hattrick. Der Rad- und Wanderweg Parenzana bietet diese Kombination. Benannt nach der italienischen Bezeichnung der Strecke, führt diese durch Italien, Slowenien und Kroatien – auf einer ehemaligen Bahntrasse. Von 1902 bis 1935 dampfte die Parenzaner Bahn von Triest über kleine inneristrische Bergdörfer nach Poreč – insgesamt über knapp 130 Kilometer. In den Nullerjahren wurde die historische Strecke als völkerverbindendes Projekt revitalisiert und zieht nun als „Weg der Gesundheit und Freundschaft“ Wanderer und Radfahrer an. Die Route verläuft weitgehend auf grobem Schotter (die Gleise sind längst nicht mehr vorhanden), ein Mountainbike ist also angeraten. Elf Brücken, sechs Viadukte und Tunnels sorgen für fotogene Abwechslung.

Die Infrastruktur wird laufend verbessert, nach und nach entstehen Aussichtsplattformen und Rastplätze. In den Orten entlang der Route stehen Unterkünfte, Konobas und Restaurants bereit. Viele der ehemals fünfunddreißig k.u.k.-Bahnhöfe an der Strecke sind übrigens noch erhalten und werden heute als Wohnhäuser genutzt.

Von der Westküste Istriens wechseln wir zur Ostküste der Halbinsel, zur Kvarner Bucht. Allein in dieser Region gibt es über neunzehn offizielle Radrouten, die auf einer Gesamtlänge von 1.300 Kilometern verschiedene Schwierigkeitsgrade offerieren. Hier, auf dem Festland an der Opatija Riviera, bietet zum Beispiel das Hotel Kvarner Palace spezielle Radtouren an (kvarnerpalace.info/de).

Wen es vom kroatischen Festland auf die Inseln zieht, der muss auf sein Rad nicht verzichten: Die Insel Rab bietet seit 2020 drei ganz neue Trails an – genannt Rab Archeological Traces: