Radfahren im Waldviertel: Fünf abwechslungsreiche Ausflugsrouten

Teiche und Käsemacher

Der Waldviertler Wasserlandschaftsradweg ist ein Rundweg verläuft zwischen Teichen, dichten Wäldern und bunten Blumenwiesen. Er verbindet Natur, Wissen und Sport. Für Genussradler lassen seine fast neunzig Kilometer sich idealerweise in Etappen erkunden. Dazwischen lohnen sich Zwischenstopps im UnterWasserReich in Schrems, wo man alles zu Flora und Fauna im Hochmoor lernen kann oder in der Schaumanufaktur der Käsemacherwelt in Heidenreichstein.