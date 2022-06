Zum Weltfahrradtag: Vier Ideen für die nächste Radreise

Ob schnell oder langsam – zu jeder Radtour gehört eine Pause zum Zurücklehnen und Durchatmen. Die Stadt Hameln liegt direkt am Weserradweg und eignet sich gut dafür. Ab dem 11. Juni lädt die Innenstadt zum Entspannen ein. Ideal für eine Verschnaufpause gibt es Eis, Getränke und jede Menge Sitz- sowie Liegegelegenheiten. Tritt man dann wieder in die Pedale und begibt sich zurück auf den Weserradweg, kann man in Etappen entweder bis nach Cuxhaven an der Nordsee radeln oder in die andere Richtung bis nach Hann. Münden im Weserbergland. Vorbei kommt man dabei an Moor- und Marschland, Burgen, Fachwerkhäuschen, Bauerndörfern und im Norden am Wattenmeer.

Tirol mit dem Rad erfahren