Auf der Kärnten Seen-Schleife unterwegs: Über die Nähe zum Wasser

Begonnen am Bahnhof von Spittal an der Drau, hat man die Stadt per Fahrrad auf asphaltierten Wegen schnell hinter sich gelassen und kleine grüne Tafeln mit einem „R“ geben die Richtung vor. Bald wird das Tal eng, das vorbeiströmende Wasser der Drau, die parallel zum Radweg fließt, kühlt die Luft und schickt ab und zu eine erfrischende Brise. Gleichzeitig heizt die Sonne die nahen Berghänge auf. So entsteht eine Thermik, in der sich Vögel und Paragleiter gleichermaßen hochschrauben können.

Tipps vom Radprofi

Weiter führt die Tour – auf den Weissensee folgt der Faaker See, dazwischen liegt der Kreuzbergsattel, das Gitschtal sowie der idyllische Kurort Weißbriach mit seiner Mühle aus dem achtzehnten Jahrhundert. Über eine hohe Felswand stürzt ein Wasserfall nach unten, ein Teil davon wird zum hölzernen Mühlrad abgezweigt. Im Mühlhaus selbst wird zu bestimmten Anlässen immer noch Getreide gemahlen.

Weiter führt der Weg an ebenfalls gut erhaltenen, alten Bauernhöfen vorbei, die die Wald- und Wiesenwege säumen. In Hermagor stehen nach der Sonntagsmesse die Frauen in ihrer Goldhauben-Tracht vor dem Gasthof, der gegenüber der hübschen Pfarrkirche zum Frühschoppen verführt, plaudern und katapultieren den Betrachter mit diesem Bild in Zeiten, die längst vergangen schienen.