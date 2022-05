Wanderbücher: Tolle Neuerscheinungen aus dem Frühjahr 2022

Ihr ganzes Leben reist Autorin Eva Gruber immer wieder an die Adria – jetzt packt sie ihre liebsten Wanderrouten in Kroatien in ein Buch. Die Wege führen durch die Wacholderwälder von Krk, Cres’ uralte Bergdörfer und unter den Pinien und Palmen von Lošinj hindurch, vorbei an den Karstwüsten von Pag, durch die Lavendelfelder von Hvar, in paradiesische Buchten bei Korčula und entlang der Weingärten von Pelješac.

Präsentiert werden die Strecken in anschaulichen und verständlichen Karten. Die Wegbeschreibungen sind gespickt mit sehens- und essenswerten Highlights entlang der Strecken. Dazu gibt es praktische Sicherheitshinweise für die Wanderungen.

„Inselwandern in Kroatien“ von Eva Gruber, Styria Verlag, 207 Seiten, 27 Euro. Weitere Details zum Buch.

Märchenhafte Kraftplätze von Nina Stögmüller und Robert Versic