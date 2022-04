Warum man im Frühsommer auf der Insel Elba wandern sollte

Gerade das Kap von Sant'Andrea bietet sich in den Frühlingsmonaten für ausgiebige Wandertouren an. Einen Farbenrausch bietet die Natur im Mai, wenn die Berghänge vom Ginster gelb vor dem Blau des Meeres leuchten und Blüten und Kräuter um die Wette duften. Am letzten Samstag im Mai wird unter dem Motto „La montagna si veste di giallo“ – das Gebirge trägt Gelb – eine Tour angeboten.

Sie führt vom mittelalterlichen Städtchen Marciana aus über die Hänge des Monte Capanne, die dann in voller Blüte stehen. Weil es bei diesem Ausflug nicht steil zur Sache geht, ist die Unternehmung, gute Kondition vorausgesetzt, auch für weniger schwindelfrei Wandernde geeignet. Anmelden für die Wanderung kann man sich hier.