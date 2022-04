Kanaren für Sportliche: Fünf abenteuerliche Outdoor-Aktivitäten

Auf El Hierro herrschen kontinuierlich starke Passatwinde, die das Eiland ideal für Paraglider machen. Der bekannteste Flug auf der westlichsten Kanareninsel führt über das El Golfo-Tal. Der Start findet – je nach Schwierigkeit – von verschiedenen Höhenlagen des Gipfels Dos Hermanas statt. Egal, ob von 1.200, 1.000, 800 oder 600 Metern - die thermischen Konditionen sind durchweg so gut, dass sie es erlauben, stundenlang dahin zu gleiten und sich an der vulkanischen Landschaft, die am Strand Playa de Arenas Blancas beginnt und an den schroffen Roques de Salmor endet, sattzusehen. So wundert es nicht, dass auf der Insel seit 20 Jahren ein Internationales Gleitschirmfestival veranstaltet wird, an dem Sportler aus aller Welt teilnehmen.

Klettern auf den Kanareninseln