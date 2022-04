Drei Events, die einen Frühlingsurlaub auf La Palma wert sind

Einer der härtesten Ultra-Trails der Welt empfängt vom 20. bis zum 23. Oktober 2022 die besten Läufer der Welt auf La Palma auf einer Strecke von 73,06 Kilometer. Denn Corona-Pandemie und Vulkanausbruch geschuldet, fand der letzte Ultramarathon 2019 statt. Wer sich in diesem Jahr für die Königsdisziplin, den Ultra-Marathon, registriert, dem stehen 4.249 positive Höhenmeter bevor. Der Startschuss fällt auch in diesem Jahr am Faro de Fuencaliente, im Süden der Isla Bonita. Bis zum höchsten Gipfel, dem Roque de los Muchachos auf 2.426 Metern, schraubt sich der Trail gen Himmel. Weiter geht es nach Tazacorte und nach einem weiteren Anstieg zum Ziel in Los Llanos de Aridane. Der Transvulcania ist Bestandteil der UTMB® World Series, der wichtigsten Trailrunning-Veranstaltungsserie der Welt. transvulcania.utmb.world