Sportliche Urlaubsgründe am Gardasee für Outdoorfans

Der Juni bietet aber auch Road Bike Fans ein Erlebnis: Das Etappenrennen TOUR Transalp endet am 26. Juni in Arco und bietet dort mit allerlei Rennradfaszination auf kleinem Raum. Auch Mountainbiker werden am Gardasee Zeuge eines großen Endspurts: Das mehrtägige MTB-Rennen BIKE Transalp endet am 9. Juli in Riva del Garda. Die Teilnehmenden erwartet bei der 24. Edition eine Routenführung entlang schöner Panoramawege vorbei an abwechslungsreicher Natur.

Für Kletterer