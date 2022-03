Im Cilento: Antipasti und als Dessert blaue Grotten und Wasserfälle

Neben Sardellen sind Paprika, Paradeiser, Ricotta und natürlich selbst gemachte Pasta die wichtigsten Zutaten der traditionellen „Cucina Povera Cilentana“. Die wird besonders im Landgut Erbanito in San Rufo, mitten im Cilento Nationalpark, zelebriert. Hier sitzt Nonna Raffaella Marmo persönlich am Gartentisch und rollt, mit Blick auf das Vallo di Diano, Fusilli händisch aus, die später mit Peperonata, Paradeissauce und frisch geriebenem Ricotta serviert werden.

In dicken Büscheln hängen Peperoni crusco, getrocknete rote Paprika, von der Veranda und der Rauch aus dem Steinofen nebenan zeigt an, dass gerade frischer Caccio Cavallo, Kuhmilchkäse, geräuchert wird. Nach alter Methode betont Sohn Giuseppe, der mit Tochter Raffaella den Agriturismo, die zugehörige Käserei und den Reitstall führt. Vor der Pasta gab es übrigens Schinken Capocollo und Salsiccia, geräucherten Caccio Cavallo, Pecorino, Frittata mit Ricotta, gegrillte Melanzani, Polpetti und als Nachtisch süßen Ricotta, alles „fatta in casa“, aus eigener Produktion.

Nach so vielen Köstlichkeiten braucht es Bewegung. Da bietet sich eine kleine Wanderung etwa zu den Wasserfällen Capelli di Venere bei Tortorella an. Oder man unternimmt eine Bootstour zu den blauen Grotten zwischen Marina di Camerota und Villammare. Hier auf den Hügeln von San Giovanni a Piro liegt auch das „Il Rifugio del Contadino“. Mit Blick von der Veranda auf Eseln und Meeresbucht serviert Inhaberin Isabella gerne ihren „Aperitivo Contadino“ und Calendulanudeln. Aus Eigenproduktion natürlich, in der sie auch Naturkosmetik herstellt.