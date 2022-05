Mit dem E-Motorrad durch die Schweiz: Eine Tour als Lebenswerk

Am nächsten Morgen verlässt man Liechtenstein wieder durch ein schmales Tor in der massiven Festung St. Luzisteig: Die ehemalige Verteidigungsstellung der Schweizer Armee markiert den einst am meisten umkämpften Platz der Schweiz. Das passt für Bike-Unerfahrene zu der folgenden Bergstraße mit ihren engen Kurven, aber dieser Kampf lohnt sich. Am Ende steht man auf dem Plateau zum Berghaus Mottis und sieht ringsum nahe, schneebedeckte Berggipfel glitzern. Außerdem werden hier „Capuns“ serviert, Graubündner Schmankerln: Rollen aus Spätzliteig mit Gemüse und Fleisch, in Mangoldblätter gewickelt, mit Sauce und Käse überbacken.