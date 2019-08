aufstreife: Die Polizei, dein Freund und Influencer

Ob man aber einem Polizisten noch Respekt entgegenbringen kann, wenn man mit diversen Vertretern der Berufsgruppe in den sozialen Netzwerken per Du ist und deren Leben hautnah mitverfolgt, ist für Kritiker fraglich.

Schwammige Regelungen

In Österreich haben Instagram-Polizisten bisher noch für keine Aufregungen gesorgt. Dementsprechend wenig hat man sich an oberster Stelle damit befasst. Christoph Pölzl, Pressesprecher des Innenministeriums, verweist auf das Beamtendienstrecht: "Der Beamte muss sich so verhalten, dass das Vertrauen der Allgemeinheit in seine dienstlichen Aufgaben erhalten bleibt."

Was genau das auf Influencer ausgelegt bedeutet, darin ist man sich im Ministerium uneinig. "Das muss man sich von Fall zu Fall ansehen", so Pölzl zum KURIER. Grundsätzlich gebe es für Polizisten einen internen Social-Media-Guide, bei dem Beamte Tipps für den richtigen Umgang mit Instagram und Co erhalten.

Deutsche ist erfolgreichste Polizei-Influencerin

Die erfolgreichste Polizei-Influencer ist übrigens die deutsche Adrienne Koleszár. Über 630.000 Menschen folgen ihr auf Instagram. Nachdem sie ein halbes Jahr freigestellt worden war, um die Welt zu bereisen und an den verschiedensten Orten für Fotos zu posieren, stellte sie ihr Dienstherr vor die Entscheidung, in den Polizeidienst zurückzukehren oder endgültig Influencerin zu werden. Koleszcár entschied sich für das Polizeirevier und postet seither fast nichts mehr aus ihrem Berufsalltag.