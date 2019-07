couscousforcomment: Gastronomen wehren sich gegen plumpe Blogger

Lethlean, dessen Restaurantkritiken wöchentlich in der australischen Zeitung The Australian erscheinen, sagte dem Guardian, er tue dies nicht, um sich in der Gastrobranche beliebt zu machen. "Ich mache es hauptsächlich, weil ich so beleidigt bin, dass viele der sogenannten Influencer die Grenze zwischen redaktionellen Inhalten und kommerzieller Botschaft nicht verstehen."

In Leben gerufen wurde #couscousforcomment bereits 2016 von Tim Philips-Johansson, Mitinhaber des Lokals Bulletin Place in Sydney. Auch er wurde von einem Influencer um eine kostenlose Mahlzeit gebeten, um eine positive Bewertung zu verfassen.

Viele Marken und Unternehmen gehen Kooperationen mit Influencern ein, um ihre Produkte und Dienstleistungen zu bewerben. So werden etwa kostenlose Hotelübernachtungen oder Produkte an Blogger ausgegeben, die ihrerseits online darüber berichten.

Lukrativer Deal

Offen bleibt, ob Influencer tatsächlich neue zahlende Kunden anlocken können.

Pat Nourse, australischer Restaurantkritiker und stellvertretender Chefredakteur des Magazins Australian Gourmet Traveller, gibt im Interview mit dem Guardian zu bedenken: "Es gibt Köche und Gastronomen, die fünf oder sechs Nächte pro Woche im TV auftreten, in Zeitungen und im Radio auftauche und viele Fans im Netz haben – und ihr Restaurant dennoch nicht mal ein Jahr lang offen halten können." Ein Instagram-Posting würde daran nichts ändern, so Nourse

Allira Carroll, Geschäftsführerin von Tonic PR, die Kunden aus dem Gastgewerbe berät, bestätigt, dass Influencer mit Sorgfalt zur Vermarktung eingesetzt werden sollten.

Tatsächlich würden Influencer manchmal extra dafür bezahlt, in einem Restaurant zu essen und darüber zu berichten. In den meisten Fällen würde man sich Carroll zufolge auf ein Gegengeschäfte einigen.

Für Nourse ist das die Wurzel des Problems: "Das könnte der Grund sein, warum so viele Instagrammer versuchen, eine kostenlose Mahlzeit in einem gehobenen Restaurant zu bekommen."