Influencer: Bezahlte Beeinflussung

Die Wahl-Wienerin betreibt mit „Bikinis&Passports“ und „TheDailyDose“ gleich zwei erfolgreiche Blogs.

KURIER: Wie sind Sie Influencer geworden?

Vicky Heiler: Ich habe als Hobby neben dem Studium angefangen zu bloggen und damit eine Art Reise-Tagebuch für Freunde und Familie, die überall auf der Welt verteilt sind, ins Leben gerufen. Der Name „Bikinis & Passports“ vereint zwei große Leidenschaften von mir: Mode und Reisen. Da der Blog der Ursprung meiner Online-Präsenz und nach wie vor auch der wichtigste Bestandteil für mich persönlich ist, würde ich mich selbst nicht als Influencerin, sondern als Bloggerin bezeichnen.

Seit wann bloggen Sie und können Sie davon leben?

Gestartet hat alles im Februar 2010 als persönliches Outlet – noch bevor es Instagram und Co. gab. Nach meinem Publizistik-Studium habe ich bis 2014 im Bereich Digital Marketing für ein deutsches Modeunternehmen gearbeitet. Seit Juli 2014 bin ich selbstständig und kann von dem Blog, meinen Tätigkeiten als Speakerin, der Social Media Beratung und The Daily Dose (www.lovedailydose.com) leben.

Schildern Sie kurz ihren Tagesablauf?

Großer Bestandteil meines Berufs sind Reisen und Events. Viele PR-Agenturen sind in Deutschland – dort bin ich am häufigsten unterwegs. Wenn ich in Wien bin, klingelt der Wecker meistens um sieben Uhr. Zuerst stehen eMails auf der Agenda, dann beschäftige ich mich mit der Content Creation (auf The Daily Dose erscheint jeden Tag um 9.30 Uhr ein neuer Artikel, auf meinem Blog etwa drei bis vier Mal pro Woche). Am Nachmittag folgen Kundentermine oder Presseevents, bevor es am Abend wieder an die Inbox geht, um Anfragen zu beantworten, Konzepte zu erstellen, Angebote zu versenden oder Reisen zu planen.

Wie sehen Ihre nächsten Pläne und Ziele aus?

In nächster Zeit würde ich gerne etwas weniger reisen und mehr an lokalen Projekten in Wien arbeiten. Wien ist seit zehn Jahren meine Wahlheimat und für mich die schönste Stadt der Welt. Ansonsten möchten wir für „The Daily Dose“ unser Redaktionsteam ein wenig erweitern.

Wie entwickelt sich die Influencer-Branche weiter?

Im letzten Jahr hat man einen Trend in Richtung Micro-Influencer gesehen, da kleinere Accounts oft eine viel treuere Leserschaft und interaktivere Community mit sich bringen. Ich denke, hoffe und wünsche mir, dass Firmen mehr Energie in die Recherche der passenden Ambassadors (Botschafters) stecken. Und dass (Follower-) Zahlen nicht das Nonplusultra sind, sondern man Personen sucht, die ein perfektes Match für Marke oder Produkt sind.

-Talia Illetschko