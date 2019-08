10 Tipps: So kann man Nerven bewahren statt Kinder anschreien

Die Wut-Situation beherrschen

Die Wut kommt wie eine Welle und dauert etwa 90 Sekunden, so Teml-Jetter. Natürlich gibt es Tricks wie Bis-5-zählen oder tief durchatmen. Die Wut zu unterdrücken, sei kaum möglich, sagt übrigens Therapeut Gino Gross, der sich mit Emotionsmanagement beschäftigt: „Der Körper geht in ein steinzeitliches Reaktionsmuster und das Kind, das vor einem steht, ist wie ein Mammut, das einen in den Kampfmodus versetzt.“

Manchmal ist es besser, das Kind sicher zu hinterlassen und den Raum zu verlassen. Kindern bringt man bei, ihre Wut an einem Polster auszuleben, manchmal brauchen das Eltern auch. Ganz kleine Kinder brauchen ihre Eltern, um aus einer Erregung herauszufinden, sie können das noch nicht alleine – das wird Co-Regulation genannt. Wenn aber ein Elternteil selbst angespannt ist, schafft es das nicht. Dann muss eine andere Person einspringen. Die britische Psychotherapeutin Sue Gerhardt schreibt dazu, dass etwa Kinder depressiver Mütter sich an den Mangel an Gefühlen gewöhnen und Kinder aufgeregter Mütter daran, dass Gefühle unerwartet explodieren

C.I.A.

Die Autorinnen haben haben ein Denkmodell für den Notfall entwickelt. Cut – Imagine – Act. Wie bei einem Filmdreh endet die Situation sofort. Man stoppt so das eigene Handlungsmuster. Dann stellt man sich vor, wie man nicht sein will – statt sich nachher verschämt beim Kind zu entschuldigen. Dann erst wird tief durchgeatmet und gehandelt. Idealerweise hat die Verschnaufpause dazu geführt, dass man ohne Wut weitermachen kann – oder die Situation sogar ins Lustige drehen und dadurch den Druck herausnehmen kann.