Literatur-Nobelpreis 2019 an Österreicher Peter Handke

Der Literaturnobelpreis 2019 geht an den Österreicher Peter Handke. Das wurde am Donnerstag bekanntgegeben. Handke folgt damit als österreichischer Preisträger auf Elfriede Jelinek.

Der zweite Nobelpreis - für 2018 - geht an die polnische Autorin Olga Tokarczuk.

Peter Handke: Prominentester österreichischer Autor

1942 in der Kärntner Provinz geboren, lebt Handke seit mittlerweile 30 Jahren in Frankreich, wo er zu seinem Domizil im Pariser Vorort Chaville vor einigen Jahren auch ein einsames Haus in der Picardie erworben hat. Die Reise von hier nach dort ist in „Die Obstdiebin“ (Untertitel: „Einfache Fahrt ins Landesinnere“) nachzulesen. Seit über einem halben Jahrhundert steht er in der literarischen Öffentlichkeit, in den 60er-Jahren als Kulturautor gefeiert, später wegen seines nicht nur literarischen Eigensinns umstritten und seit langem regelmäßig auf jenen Buchmacher-Listen zu finden, in denen die Wettquoten der Nobelpreis-Kandidaten veröffentlicht werden. Peter Handke ist der prominenteste lebende österreichische Schriftsteller. Über 11.400 Seiten soll die vom Suhrkamp Verlag vorbereitete „ Handke Bibliothek“ umfassen, in der alles enthalten ist, was er jemals in Buchform veröffentlicht hat. Ein gigantisches Werk.