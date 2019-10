Peter Handke: Vom umstrittenen Kultautor zum Nobelpreisträger

2005 ließ er verkünden, er wolle "grundsätzlich" keine Preise mehr. Und literarischen Lorbeer hatte der österreichische Schriftsteller Peter Handke in seinem Leben mehr als genug eingestreift. Treu geblieben ist Handke, der auch schon den renommierten Büchner-Preis zurückgegeben hat, seinem Abstinenz-Vorsatz nicht. So akzeptierte er bereits 2006 das Votum der Jury, die ihn zum Heinrich-Heine-Preisträger kürte. 2008 wiederum verzichtete er auf seine Nominierung für den Deutschen Buchpreis.

Zwei andere Argumente schienen immer dagegen zu sprechen, dass das Lebenswerk des Dichters mit dem Nobelpreis gekrönt wird: Die Zuerkennung des Nobelpreises 2004 an seine Landsfrau Elfriede Jelinek und sein umstrittenes pro-serbisches Engagement. Doch heute wurde dem 76-jährigen, seit langem in Paris lebenden gebürtigen Kärntner der Literaturnobelpreis 2019 zugesprochen.

Peter Handke wurde am 6. Dezember 1942 in Griffen geboren, einem kleinen Kärntner Ort, dem er bis heute verbunden ist. Dass der aus Berlin stammende Ehemann seiner Mutter in Wahrheit sein Stiefvater war und ein verheirateter deutscher Sparkassenangestellter, der um vieles älter war als die Mutter, sein leiblicher Vater - das erfuhr Handke erst im Alter von 18 Jahren. Nach Besuch des katholischen Internats in Tanzenberg und des Gymnasiums in Klagenfurt studierte er ab 1961 in Graz Rechtswissenschaften. Während dieser Zeit fand er Anschluss an die Schriftsteller des "Forum Stadtpark".

Konflikt mit Gruppe 47

Erste Publikationen in der Zeitschrift "manuskripte" und erste Lesungen im Radio waren ein hoffnungsvoller Beginn. 1965 gelang es Freunden wie Alfred Kolleritsch, für Handkes Debütroman "Die Hornissen" den renommierten Suhrkamp Verlag zu interessieren, wo das Buch im Frühjahr 1966 erschien. Handke brach sein Jus-Studium ab und lebte fortan als freier Schriftsteller. Sein Stern im Literaturbetrieb ging kometengleich auf, als der nahezu unbekannte Jungautor im April 1966 der Gruppe 47 bei einer Tagung in Princeton in einer erregten Schmährede "Beschreibungsimpotenz" vorwarf. Seinen plötzlichen Ruhm festigte die Uraufführung der " Publikumsbeschimpfung" wenige Monate später durch Claus Peymann in Frankfurt.