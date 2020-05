Handke: Er will Ruhe. Oder doch nicht?

Am Geburtstag wird ihm nämlich der „ Große Kunstpreis des Landes Salzburg“ verliehen. Man wird loben, dass er einer ist, der sich „aussetzt“ anstatt nur irgendwie irgendwo teilzunehmen. Der politisch unbequem ist.

Man wird erwähnen, dass der Kärntner seit dem Debüt „Die Hornissen“ (1966) in bisher 70 Büchern die Möglichkeiten des Schreibens aufgezeigt und sich dabei immer wieder neu erfunden hat.

Man wird nicht zu sagen vergessen,dass er bescheiden blieb und seine Bedeutung für die Literatur nie herausstreicht, sondern Kollegen fördert, durch Empfehlungen und Übersetzungen.

Eitel ist er aber schon.

Was ihn selbst wurmt.

Es mag ja sein, dass das jetzt eigenartig klingt (wegen seiner Wutausbrüche und dem Engagement für als Kriegsverbrecher geächtete Serben).

Aber: Je intensiver man sich mit Peter Handke beschäftigt, desto mehr mag man ihn.

Der hat anfangs Bücher mit „Heintje“ signiert. Der kann lachen über seine tiefsinnigen Dichtersätze.

Und, als Ausgleich, blödeln beim Notieren seiner Gedanken:

„Gase, kalte Luft und alleinstehende Frauen drehen links.“

Der erlaubt es sich (im neuesten „Versuch über den Stillen Ort“) formvollendet zuzugeben, dass er am liebsten am Häusl sitzt, dem idealen Zufluchtsort.

Und hat im Interview mit dem Magazin der Süddeutschen gesagt, auf seinem Grab möge „Bin hinten“ stehen. Nicht „bin unten“?, haben Malte Herwig und Sven Michaelsen nachgefragt.

„Nein. So wie man bei jemandem an die Haustür kommt, der im Garten arbeitet und ein Schild an die Tür gehängt hat: Bin hinten. Sie sind Materialisten, und ich bin ein Träumer. Die Träumer sind hinten, die Materialisten unten.“

Der Preis fürs Zitat des Jahres könnte ihm also am 6. Dezember in Salzburg ebenfalls überreicht werden.

Germanist Malte Herwig ist übrigens der Handke-Biograf. „Meister der Dämmerung“ wurde sogar vom überaus kritisch Porträtierten gelobt – und zwar so:

„Aufmerksam und, kein ganz blödes Wort, auf-schluß-reich ... Jedenfalls gute Arbeit, und vor allem Freiluft drin.“

Dieser Abenteuerroman vom Innenleben Handkes mit allen seinen tausend Teufeln ist soeben im Pantheon Verlag als günstige Taschenbuch-Ausgabe erschienen.